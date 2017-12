Spezia, Natale di lavoro per preparare Parma

L’ultima sfida dell’anno incombe e gli aquilotti di mister Gallo non intendono mollare un centimetro: dopo la Vigilia di ieri anche la mattina di Natale dedicata al lavoro in campo in vista della sfida al Parma di mister D’Aversa, in programma mercoledì 27, alle ore 20:30, sul terreno del ‘Tardini’.

Dopo il prologo in sala video, i bianchi sono scesi in campo sotto una fine ma costante pioggerellina, sostenendo una seduta prevalentemente tattica con parte finale dedicata ai calci piazzati.

Per domani è invece in programma la seduta di rifinitura pre gara, a porte chiuse, che precederà la partenza del gruppo per la sede del ritiro nel parmense. Sempre domani, alle ore 12:45 consueta conferenza stampa pre gara con mister Gallo presso la sala polifunzionale ‘R. Capellazzi’ del centro sportivo ‘B.Ferdeghini’.