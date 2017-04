Spezia, Micheli “Chiediamo scusa ai tifosi”

LA SPEZIA 3 APR. Al termine della gara casalinga con il Benevento, è l’Amministratore Delegato Luigi Micheli a presentarsi nella sala stampa del “Picco”: “Innanzitutto credo sia doveroso chiedere scusa ai tifosi, perchè nell’ultimo periodo non siamo stati capaci di offrire prestazioni all’altezza; hanno tutto il diritto di contestare, io stesso sono molto arrabbiato, come d’altronde lo siamo tutti, ma che sia chiaro, qui nessuno abbandona la barca: avanti tutti uniti, nessuno può tirarsi indietro.

Nessun silenzio stampa, giusto assumersi le proprie responsabilità e domani la squadra si allenerà a Follo, mentre la sera partiremo per il ritiro di Pontremoli; ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, oggi con il DS Fusco ed il Presidente Chisoli abbiamo parlato ai tifosi ed abbiamo ben compreso la loro rabbia e la loro delusione.

Lo dico senza mezzi termini, per me non arrivare nei playoff sarebbe un fallimento e non arrivarci vorrebbe dire che qualcosa è stato sbagliato; nei momenti decisivi, dal 2011 in poi, questa squadra non si è mai dimostrata pronta al cambio di passo, pur cambiando interpreti e dirigenti, è un dato oggettivo che deve essere valutato con attenzione.

Nelle ultime settimane ho guardato con attenzione gli allenamenti ed ho parlato con la squadra, non posso assolutamente dire che manca l’impegno, perchè la squadra si allena sempre con grande sforzo, ma in campo serve mettere qualcosa in più perchè queste prestazioni non rispecchiano il valore di questo gruppo; io sono convinto del valore di questi ragazzi, speriamo che già da martedì la rotta possa essere invertita”.