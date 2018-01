Spezia, Juande tornato in gruppo nella giornata di ieri

Lo Spezia è tornato a calcare l’erba del centrale’ di Follo in vista della ripresa del campionato in programma il 20 gennaio al ‘Picco’, ore 18:00, contro la capolista Palermo.

Una seduta aperta da un intenso riscaldamento tecnico concluso con esercitazioni tecniche finalizzate alle conclusioni a rete, seguite da lavoro sulla circolazione e possesso palla, e, a chiudere la seduta, da un mini torneo misto a tre squadre su metà campo (alternato a lavoro atletico) che ha visto prevalere i giallo casaccati (Bassi, Terzi, Augello, Calabresi, Maggiore, Pessina, Ammari, Soleri e Granoche) su neri e arancio

Ha svolto l’intera seduta con i compagni anche Juande, mentre Alberto Masi si è aggragato solo per la prima parte, ma il suo reintegro completo in gruppo è ormai vicinissimo. Aggregati i primavera Antonio Candela e Jacopo Giuliani.





Oggi è in programma una doppia seduta di lavoro, così come per giovedì (ore 10:15 / ore 15:00).