Spezia, Juande “Con il Sassuolo giocato bene”

SPEZIA 14 AGO. Nel giorno del suo trentunesimo compleanno, lo spagnolo Juande si è regalato il ritorno in campo con la maglia bianca, disputando tutti e novanta i minuti di gioco, dopo un ritiro vissuto con il freno a mano tirato a causa di qualche problema fisico ormai smaltito: “Sassuolo squadra di assoluto valore, che gioca molto bene il pallone e molto brava nelle ripartenze, ma alla fine abbiamo tenuto bene il campo; peccato per le due reti che con un po’ più di attenzione avremmo potuto evitare, ma la squadra ha fatto un buon lavoro.

Dispiace perchè avremmo voluto avanzare in questa competizione, ma ora dobbiamo concentrarci sull’imminente inizio del campionato, il nostro unico pensiero da oggi in poi; lavoriamo per arrivare in buona forma al match di Palermo, per farlo dobbiamo continuare a seguire con attenzione il mister e tutto lo staff tecnico, ma personalmente sono molto fiducioso perchè fino ad oggi il nostro lavoro è stato assolutamente perfetto, c’è un ottimo gruppo e tutti siamo determinati a fare sempre meglio.

Ho avuto modo di allenarmi soltanto pochi giorni con i compagni, quindi per me oggi è stato un test molto importante, che mi ha consentito di mettere minuti nelle gambe e trovare feeling con i compagni; ho tanta voglia di fare un buon anno, ho fame e voglio aiutare questa squadra a togliersi le soddisfazioni che merita”.