Spezia, ieri prima seduta del 2018 intensa al Federghini

Iniziato ufficialmente ieri il 2018 di lavoro delle Aquile dopo la sosta invernale: doppia seduta di allenamento per mister Gallo e i suoi ragazzi in vista della ripresa del campionato in programma il 20 gennaio al ‘Picco’, ore 18:00, contro la capolista Palermo.

Dopo i consueti saluti iniziali, spazio al campo: mattinata dedicata ad esercitazioni tecniche e lavoro atletico, pomeriggio incentrato su esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete e lavoro dedicato al possesso e alla circolazione palla. Ha lavorato regolarmente con i compagni Alberto Gilardino, mentre Juande e Alberto Masi hanno intensificato sensibilmente l’intensità del programma personalizzato in vista del prossimo rientro in gruppo.

Per domani è il programma una singola seduta di lavoro mattutina (ore 11:00), mentre per mercoledì e giovedì si replica con doppie sedute di lavoro.