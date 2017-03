Spezia, Di Carlo “A Carpi con coraggio”

LA SPEZIA 3 MAR. Dopo aver ottenuto un importante successo casalingo contro l’Ascoli, Mimmo Di Carlo non vuole fermarsi a Carpi e nella consueta conferenza stampa della vigilia, sprona i suoi a continuare sulla strada intrapresa, mettendo in campo determinazione, intensità e soprattutto coraggio: “La nostra squadra ha bisogno di tutti per essere protagonista in questa seconda parte del campionato, la sconfitta può arrivare, ma dobbiamo essere bravi a far quadrato ed a mantenere l’equilibrio, indipendentemente dal singolo risultato; sono molto fiducioso, abbiamo i mezzi per far bene e possiamo contare su un pubblico eccezionale, componente fondamentale di ogni successo.

Ci attende un altro mese di lavoro per arrivare ad aprile con una buona condizione fisica che ci consenta di essere protagonisti fino alla fine; gruppo sano e fiducioso, ha i mezzi per compiere qualsiasi impresa, l’importante è andare avanti con intensità, mente libera, concentrazione e determinazione, fattori che fanno la differenza.

Quella di domani sarà la terza partita in una settimana, dobbiamo essere bravi a gestire le forze e ad interpretarla, ma serve coraggio per imporsi lontano dal “Picco” e capire bene i momenti della gara per poterli sfruttare a nostro favore; contro una squadra ostica e concreta come il Carpi dovremo essere attenti e bravi nelle ripartenze: abbiamo tutti i mezzi per fare una grande partita.

I convocati per la gara di domani sono 23, resteranno a casa Crocchianti, Barbato, Nenè e Giannetti, che è in netta ripresa; Migliore? Ragazzo straordinario, professionista serio, valuteremo domani mattina se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso; Ceccaroni? Contro l’Ascoli ha fatto molto bene, pertanto per la corsia mancina possiamo scegliere con serenità. In questo momento ho tante possibilità di scelta, tutti i ragazzi vogliono scendere in campo e questo è senza dubbio un valore aggiunto per noi.

Nell’ultimo periodo abbiamo cambiato marcia, Novara deve servirci per andare a Carpi con ancor più determinazione, consapevoli che se vogliamo essere protagonisti e compiere qualcosa di straordinario, dobbiamo vincere qualche partita in più lontano dal “Picco”.

Io il tecnico più longevo dell’era Volpi? Una bella soddisfazione, significa che stiamo lavorando bene, ma sono uno che non si accontenta mai e voglio migliorare ancora la nostra classifica ed il livello delle nostre prestazioni; un grazie alla Proprietà che ha gennaio ha dato l’ennesima prova di essere presente, viva e vogliosa di tagliare traguardi importanti”.