LA SPEZIA. 7 OTT. Business immigrati, rivolte nei centri di accoglienza e “diritti” rivendicati dagli ospiti. Perfino quando il menu non è di loro gusto e la cena viene servita troppo presto, intorno alle 19. Non solo, al centro migranti di Pegazzano a La Spezia c’è troppo rumore e loro non possono dormire di notte fino al mattino tardi, come vorrebbero fare in tutta tranquillità.

Pertanto, una trentina di africani, ospiti della struttura gestita da una onlus, ieri ha inscenato una violenta protesta, urlando e barricandosi all’interno del centro. Inoltre, hanno rimosso alcuni bidoni della spazzatura dalla strada e li hanno posizionati davanti all’ingresso, chiudendo i cancelli per impedire ad operatori e forze dell’ordine di entrare.

“Volevano prendere il controllo della struttura” ha riferito un testimone.





La rivolta è finita solo con l’intervento in forze delle pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che ora presidiano a vista il centro migranti.

A farne le spese sono stati alcuni operatori della Caritas contro i quali si sono scagliati i migranti, non si sa se fomentati da qualcuno.

In ogni caso, i residenti della zona, che avevano già denunciato il degrado intorno alla Cittadella della Pace, hanno riferito di essere fortemente preoccupati e di avere sempre più paura.