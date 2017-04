Spezia-Benevento, Di Carlo “Pagati cari gli errori”

LA SPEZIA 2 APR. Al termine della sfida del “Picco” con il Benevento, è il tecnico aquilotto Mimmo Di Carlo ad analizzare l’incontro: “Penso che l’Amministratore Delegato abbia spiegato la situazione, dal canto mio posso dire che possiamo soltanto restare uniti, non mollare nemmeno un centimetro, continuare a lavorare e cercare di riprenderci da questo momento difficile.

Tutti sono arrabbiati, così com’è giusto che sia, dalla Proprietà ai tifosi, ma lo siamo anche noi, perchè non riusciamo a proporre in campo quanto è nelle nostre corde; dobbiamo cambiare atteggiamento, cercare di ritrovare quella tranquilittà e fiducia nei nostri mezzi che in questo momento manca, lasciando negli spogliatoi quella paura che blocca le gambe.

Non possiamo permetterci di commettere errori come quelli di oggi, per fortuna tra tre giorni ci aspetta un’altra gara, seppur difficilissima, quindi recuperiamo le energie e andiamo a Verona per riprenderci e correggere questo momento negativo: c’è ancora il tempo, non molliamo nulla.

Il vantaggio è frutto di una giocata alla Piccolo, il gol avrebbe potuto darci la spinta per cercare il raddoppio, ma ci siamo un po’ abbassati, fino a subire il rigore dopo due nostre sciocchezze, mentre nella ripresa ci siamo allungati molto, anche perchè abbiamo tenuto di meno la palla in avanti; il Benevento ha fatto la partita che doveva fare, ma alla fine i gol sono arrivati a causa di nostri errori.

Serve avere meno paura e più spirito garibaldino, dobbiamo scacciare via i timori, abbiamo dei buoni giocatori, ma serve essere più intraprendenti; io sono il responsabile, ma sono il primo a dire che non dobbiamo mollare, bensì tirare fuori le nostre qualità e ripeto, per farlo dobbiamo lasciare la paura negli spogliatoi.

Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione, cercando le risposte che tutto l’ambiente si aspetta da questa squadra; oggi abbiamo perso sei punti, ora con umiltà e determinazione andiamo a Verona, parlando meno e cercando di fare più fatti”.