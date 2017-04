Spezia-Bari, formazione: confermata la formazione di Verona

LA SPEZIA 8 APR. Reduce dalla prima storica vittoria sul campo del Verona, la formazione aquilotta vuole dare continuità ai risultati davanti al proprio pubblico, ma per farlo dovrà vedersela con un Bari che in classifica dista soltanto due sole lunghezze ed occupa l’ultimo posto utile per disputare i playoff, posizione che Terzi e compagni sono determinati a conquistare già al termine dei 90′ del “Picco”.

Per l’occasione il tecnico aquilotto conferma il 3-5-2 visto al “Bentegodi”, con Chichizola tra i pali e la difesa a tre composta da Ceccaroni, Terzi e Valentini, mentre sugli esterni di centrocampo agiranno ancora una volta Filippo De Col e Francesco Migliore. A centrocampo mister Di Carlo conferma il trio Djokovic, Sciaudone, Maggiore, con l’Under 19 azzurro pronto ad agire a supporto dei due attaccanti, che per l’occasione saranno nuovamente Pablo Granoche e Antonio Piccolo, con Fabbrini pronto a subentrare a gara in corso.