Spezia-Bari, Di Carlo “Successo importante”

LA SPEZIA 9 APR. Missione compiuta per Mimmo Di Carlo ed i suoi, che dopo il ko casalingo con il Benevento hanno trovato due successi importantissimi contro Verona e Bari, tornando prepotentemente dentro le posizioni che valgono l’accesso ai playoff promozione: “Con due successi consecutivi abbiamo momentaneamente rimesso in ordine la classifica, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, bensì continuare ad indossare quell’elmetto che abbiamo messo nelle ultime due uscite e farci sempre trovare pronti alla battaglia.

Il ritiro è servito molto, sapevamo sarebbe stata una settimana difficile, ma il gruppo si è compattato molto ed è riuscito a tirare fuori due prestazioni convincenti, mettendo in campo agonismo, concentrazione e voglia di vincere; quella di oggi è una vittoria pesante in vista delle ultime sette giornate, abbiamo superato una diretta concorrente, ma la Serie B nasconde insidie in ogni gara, pertanti avanti una gara alla volta.

Dopo Benevento era giusto cambiare modulo perchè iniziava a mancare quella compattezza di squadra che permette di trovare i successi, così siamo passati ad un 3-4-1-2 con Maggiore alla Kurtic, per fare un paragone con l’Atalanta; per Giulio è momento speciale, visto che è anche arrivata la prima convocazione nell’Under 20 e ciò rappresenta una grande soddisfazione per tutti noi.

Il gol di oggi è arrivato su una palla inattiva che avevamo provato in settimana ed è sempre bello quando quanto provato in allenamento riesce nel giorno della gara; sono felice per tutti i miei ragazzi e per Pablo, un vero trascinatore che incarna l’anima dello Spezia e del suo allenatore, peccato che mancherà a Cesena a causa del cartellino giallo rimediato oggi, ma sono sicuro che chiunque lo sostituirà farà il massimo e saprà essere efficace. Giannetti? Oggi sarebbe toccato a lui, ma due giorni fa aveva accusato un lieve fastidio, poi rientrato, ed oggi, considerata anche la diffida di Granoche, non ho voluto rischiarlo nemmeno per due minuti, pertanto non l’ho portato in panchina.

Importante non aver subito gol ed aver ritrovato i tre punti davanti al nostro pubblico, inoltre è bello vedere come i tifosi abbiano capito che la squadra non si risparmia mai, apprezzando l’atteggiamento che abbiamo messo in campo.

In certi momenti avremmo potuto gestire meglio la palla, stesso discorso per la lettura delle seconde palle, ma i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, interpretando un’ottima gara, considerato anche si trattava della terza in pochi giorni; la Serie B è un campionato bellissimo e aperto, si passa in un attimo dalla gioia alla delusione, ma noi dobbiamo cavalcare questo momento positivo, senza mai perdere la lucidità”.