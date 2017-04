Spezia-Bari, Di Carlo “Gara da battaglia”

LA SPEZIA 7 APR. Direttamente dal “Comunale” di Follo, il tecnico aquilotto Mimmo Di Carlo analizza la settimana dei suoi, vittoriosi a Verona e determinati a ripetersi tra le mura amiche del “Picco” contro il Bari, in una sfida con vista sui playoff: “Le vittorie portano sempre rinnovato entusiasmo, siamo carichi, ma dobbiamo restare concentrati e pensare esclusivamente al Bari, perchè ora ogni gara è importantissima e noi vogliamo portare a casa più punti possibili.

La formazione? Quella di domani sarà la terza gara in una settimana, pertanto oggi valuteremo bene la situazione, in modo da schierare la miglior squadra possibile, determinati a sfruttare l’entusiasmo del successo ottenuto martedì a Verona; abbiamo tante soluzioni, ma ciò che non deve mancare è quella giusta rabbia che permette di arrivare prima sulla palla: è questo che voglio vedere dalla mia squadra e domani sarà fondamentale, perchè se lo Spezia vuole vincere deve mettere in campo qualcosa in più contro un’ottima squadra come il Bari.

Il 3-5-2? La Serie B è un campionato lungo, giocando con la difesa a tre, con due esterni che pressano alti, si cambia il pensiero della squadra, aiutandola a trovare compattezza e quell’intensità necessaria per vincere, ma non dimentichiamoci della grande duttilità di questo gruppo, pronto ad ogni evenienza.

Abbiamo voglia di essere protagonisti e per farlo dovremo attaccare il Bari con intensità, essere incisivi nell’1vs1 e lottare su tutti i palloni; loro sono un’ottima squadra, hanno fatto un mercato importante, sono costruiti per arrivare in alto, ma anche lo Spezia ha giocatori importanti, pertanto ancora una volta sarà l’atteggiamento a fare la differenza. Sabato ci sarà da battagliare, ma noi non ci togliamo l’elmetto e siamo pronti a mettere in campo quell’agonismo che ci consentirà di portare a casa i tre punti, rispondendo colpo su colpo.

Il ritiro? Molto utile, perchè ci ha consentito di stare insieme, compattarci ancora di più e mantenere quella fiducia e quella serenità che serve per vincere: la risposta a Verona è stata positiva, ora cercheremo di sfruttare nuovamente il rinnovato entusiasmo per tornare a vincere anche davanti al nostro pubblico”.