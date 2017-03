Spezia-Avellino, Maggiore “Bravi a ribaltare il risultato”

LA SPEZIA 13 MAR. Prestazione da veterano per Giulio Maggiore, ma una carta d’identità che apre le porte ad un futuro radioso, visto che nella giornata di domani il centrocampista spezzino festeggerà appena 19 anni: “Un po’ affaticato, ma felice, perchè oggi abbiamo portato a casa una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci consente di tornare dentro i playoff.

Il “Picco” ha bisogno di vivere partite come quella di oggi, vere battaglie, perchè è questo tipo di gare che hanno fatto la storia dello Spezia; la rete iniziale siglata da Ardemagni ci ha sorpreso e scosso allo stesso tempo, siamo stati bravi a riprendere la partita, mettendo in campo carattere e qualità.

Le difficoltà più grandi nel finale, quando hanno iniziato a cercare i centimetri dei loro attaccanti, ma credo che siamo stati abbastanza bravi, portando a casa i tre punti senza subire occasioni pericolose.

Il ruolo? Mi trovo bene sia davanti alla difesa che come mezzala, non ho problemi, sono a disposizione del mister e dei compagni; sono contento di esser rimasto in campo per tutti i novanta di gioco, era un po’ di tempo che non accadeva, ma è normale in una squadra dove il mister può scegliere tra tanti giocatori con grande qualità e proprio questo credo che sia un’arma in più a nostro favore in vista di questa lunga volata finale.

La nazionale? In settimana sarò impegnato a Coverciano, ora sono un po’ stanco, ma quando indossi la maglia azzurra le energie si ritrovano: sarà una bella esperienza”.