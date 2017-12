Spezia-Avellino, Gallo: dovremo avere testa ed equilibrio

Vigilia di campionato per le Aquile, con mister Fabio Gallo che dalla sala “Capellazzi” analizza quelli che saranno i temi del match con l’Avellino in programma domani sera al “Picco”.

“Affronteremo una squadra fisica e pronta alla battaglia, capace nelle ultime partite di rimontare lo svantaggio, ma noi dobbiamo proseguire nella nostra crescita e vogliamo continuare a fare bene davanti al nostro pubblico; cercheremo di fare le scelte più giuste anche in base all’avversario che incontreremo, consci che sarà una partita dove i duelli fisici saranno determinanti.

Condizioni di Gilardino non ottimali, valuteremo in giornata, per il resto, ad eccezione di Juande e dello squalificato Maggiore, la squadra sta bene ed ho ampia scelta per la sfida di domani; tante soluzioni possibili, mi prendo tutto il tempo per decidere e fare le scelte più opportune.





A Vercelli padroni del campo, abbiamo giocato e sofferto da squadra, ma è da diverse gare ormai che stiamo giocando così e sapevo che la prima vittoria esterna sarebbe arrivata presto; non montiamoci la testa, ma continuiamo a giocare con la solita fame da squadra operaia, consapevoli dei propri mezzi e determinati a cogliere il massimo, indipendentemente dall’avversario di turno.

Domenica mattina ho detto alla squadra di non dimenticare qual’è il nostro primo obiettivo e di non perdere mai l’equilibrio, a prescindere dai risultati che arrivano settimana dopo settimana; non possiamo permetterci alcun tipo di distrazione, ma al contrario dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro e su una gara alla volta, seguendo la strada intrapresa con consapevolezza e fiducia.

I paragoni con l’anno scorso? Mai fatta la corsa sulla squadra 2016-2017, campionati e calciatori differenti, preferisco presare al presente ed a quello che possiamo fare tutti insieme per continuare a crescere; il “Picco”? Chi verrà domani sarà pronto a darci una mano come ha sempre fatto e fa piacere vedere come i tifosi abbiano capito che questo è un gruppo che cerca sempre di onorare la maglia che indossa”.