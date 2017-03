Spezia-Avellino, Di Carlo “Vittoria dedicata a Ponzo”

LA SPEZIA 12 MAR. Soddisfatto per una vittoria ottenuta con carattere e furore agonistico, al termine della partita vinta con l’Avellino, Mimmo Di Carlo analizza così la gara dei suoi: “Questo è un grande gruppo ed oggi abbiamo messo in campo gambe, cuore e furore, sostenuti da un pubblico eccezionale che ha saputo infonderci una carica incredibile: questa è la strada per portare a casa più punti possibili; quella di oggi è una vittoria che vogliamo dedicare all’indimenticato Paolo Ponzo, che oggi avrebbe compiuto 45 anni, e ai nostri tifosi.

Nel finale avremmo dovuto chiudere la partita ed abbiamo rischiato di subire il 2 a 2 su una palla lunga dove abbiamo prestato poca attenzione, ma alla fine tutto è andato per il meglio e portiamo a casa tre punti importantissimi; i successi portano buonumore, il gruppo è vivo e lo ha dimostrato, lottando fino alla fine contro un buon Avellino, a cui vanno i nostri complimenti.

Dobbiamo continuare a lavorare ed essere più bravi a chiudere le partite, perchè altrimenti si rischia di pagare a caro prezzo il singolo episodio negativo, ma oggi tutta la squadra ha fatto una buona gara, dai giovani ai veterani, ottenendo una vittoria meritata, con personalità, la stessa che dovremo tirare fuori nelle trasferte che ci attendono.

Quando attacchiamo alti i nostri avversari e teniamo i ritmi alti, riusciamo ad innescare i nostri attaccanti, calciatori con grandi qualità e capaci di essere pericolosi in qualsiasi momento; siamo capaci di usare sia il fioretto che la spada, ma in generale serve coraggio, quello che abbiamo avuto oggi.

Ora tre punti lontano dal Golfo dei Poeti? A Vercelli ottenuta una vittoria importante, poi con il Trapani in casa abbiamo frenato, cedendo di misura nelle seguenti trasferte, sebbene quella di Carpi sia immeritata. Dobbiamo cercare di cambiare marcia lontano dal “Picco”, ma senza mettere pressione al gruppo, giocando con cattiveria agonistica e determinazione, consci che il nostro percorso passa anche attraverso i risultati lontano dal terreno amico”.