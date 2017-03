Spezia-Ascoli, Pulzetti “Successo fondamentale”

GENOVA 2 MAR. Ottima prova per Nico Pulzetti, tornato titolare nella serata del “Picco” e protagonista di una prestazione a tutto campo, mix di muscoli, esperienza e qualità: “Oggi era importante dare un segnale, volevamo riscattarci subito dopo il ko di Novara e siamo stati bravi a fare ciò che ci eravamo prefissati, portando a casa tre punti importantissimi davanti al nostro pubblico; senza alcun dubbio questa gara rappresenta un punto da cui ripartire, una vittoria che ci infonde carica in vista della trasferta di Carpi.

Inizialmente il loro pressing alto non ci ha consentito di sviluppare la manovra con facilità, ma con il passare dei minuti siamo cresciuti, difendendo con attenzione e trovando il modo di colpire prima dell’intervallo; negli ultimi 15′ della prima frazione di gioco l’Ascoli ha trovato il modo di rendersi pericoloso con alcune ripartenze, ma noi non ci siamo disuniti, reagendo splendidamente e dominando la seconda frazione di gioco, nella quale avremmo potuto segnare diverse reti.

Oggi era importante vincere la partita non solo per i tre punti, ma anche per riportare positività e tranquillità; il campionato è lungo e imprevedibile, dobbiamo restare sereni e continuare a lavorare senza deconcentrarci, perchè la strada intrapresa è quella giusta.

Il finale? Una sbavatura che dobbiamo migliorare, perchè sul 2 a 0 in casa la partita deve essere chiusa, ma il lavoro è il nostro pane e siamo pronti a tornare in campo per migliorare quei piccoli dettagli che fanno la differenza”.