Spezia-Ascoli, Di Carlo “Reagito allo schiaffo del Trapani”

LA SPEZIA 1 MAR. Soddisfatto Mimmo Di Carlo al termine della sfida contro l’Ascoli, chiusa con un’importante vittoria che ha lanciato gli aquilotti a quota 41 punti in classifica, in piena zona playoff: “Abbiamo dimostrato subito la nostra voglia di riscatto, partendo forte e mostrando di essere un gruppo unito dopo aver comunque perso di misura in casa di un Novara che oggi ha battuto anche il Benevento, altro risultato che dimostra il valore dei piemontesi. Ora dobbiamo essere bravi a non abbassare la guardia, a mettere in campo grinta e ardore, giocando compatti, permettendo alle qualità dei singoli di emergere, perchè sabato ci aspetta un’altra battaglia.

Siamo stati bravi a contenere il momento positivo dell’Ascoli, specialmente nella seconda metà del primo tempo, nella quale i marchigiani hanno dato il via ad alcune ripartenze pericolose, mentre nella ripresa siamo stati padroni della partita, giocando da squadra e dimostrando di voler essere protagonisti a tutti i costi di questo campionato.

Non è ancora il momento di guardare la classifica, a quella penseremo dopo il 31 marzo, per ora dobbiamo continuare a lavorare con l’obiettivo di crescere; in Serie B nulla è scontato, non esistono partite facili ed è fondamentale essere equilibrati nelle valutazioni, non esaltarsi troppo nelle vittorie,ma nemmeno demolire quanto di buono fatto alla prima difficoltà.

Quando siamo compatti a centrocampo riusciamo a difendere ed attaccare con maggiore efficacia ed oggi, in particolar modo nella ripresa, la mediana ha interpretato molto bene la partita, con Pulzetti che ha messo in campo muscoli ed esperienza, Djokovic che ha chiuso in crescendo e Signorelli che ha dettato i tempi della manovra, tenendo bene il campo nonostante non giocassa dall’inizio da diverso tempo.

Granoche? Dopo aver fallito un calcio di rigore in avvio ha dimostrato grande carattere, lottando come un leone e trascinando i compagni, a dimostrazione di quale grande professionista lui sia.

Il finale? Trapani è recente e negli ultimi cinque minuti abbiamo pensato a difendere, commettendo anche qualche ingenuità, ma credo che certe situazioni siano normali, anche se ovviamente lavoreremo per evitare che accadano; in campo ci sono anche gli avversari, concedere qualcosa è inevitabile, ma oggi l’importante era innanzitutto portare a casa i tre punti vedendo lo spirito e la reazione di un gruppo che gode della mia piena fiducia”.