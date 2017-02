Spezia-Ascoli, Di Carlo “Reagire al ko di Novara”

LA SPEZIA 28 FEB. Alla vigilia della sfida con l’Ascoli, Mimmo Di Carlo carica i suoi, determinati a ritrovare subito i tre punti dopo il ko del “Piola” : “A Novara avremmo sicuramente dovuto fare meglio, ma alla fine abbiamo perso 2 a 1 su un campo difficile, prendendo il gol decisivo oltre il 45′ del primo tempo e spingendo per tutta la ripresa, tanto che al 95′ abbiamo sfiorato il pareggio con Mastinu; gli episodi non ci hanno favorito, accettiamo il risultato contro un avversario ben strutturato e maggiormente abituato al terreno del “Piola”, ma andiamo avanti tenendoci le nostre certezze e lasciando ad altri i pensieri negativi.

Quando la prestazione di squadra non è ottimale, si vanno a ricercare le cause nelle assenze, ma la squadra ha giocato fino alla fine, lottando contro un avversario che vive un ottimo momento di forma; ci sono partite difficili in cui bisogna essere più cattivi e smaliziati per portare a casa punti, dobbiamo senza dubbio migliorare sotto questo aspetto.

Siamo determinati a rifarci contro l’Ascoli, vogliamo sfruttare al meglio il turno casalingo anche se mi aspetto una partita molto difficile, nella quale personalità e concentrazione saranno fondamentali per riuscire a portare a casa i tre punti; quella marchigiana è una squadra con giovani molto bravi e giocatori esperti che sanno fare male, che fuori casa ha dimostrato spesso il proprio valore e ciò vuol dire che è brava a difendersi ed a colpire in ripartenza, pertanto sarà determinante giocare corti ed aggressivi, sbagliando poco in fase di impostazione e mettendo in campo audacia e cattiveria agonistica.

In Serie B tutte le squadre si sono rinforzate con il mercato di gennaio, pertanto ci vuole equilibrio nei giudizi, perchè nessuna partita è facile e credo che la classifica lo stia dimostrando, con corazzate come il Verona che sono costrette a fare i conti con un campionato che non fa sconti a nessuno; il nostro è un gruppo fatto di uomini veri e calciatori importanti, restiamo lucidi, sereni e concentrati, ho massima fiducia nei ragazzi e nei nostri “fanti”, che devono essere sostenuti e aiutati a crescere.

Sicuramente i tre punti persi contro il Trapani hanno pesato sia sulla classifica che sul morale, ma dobbiamo guardare avanti, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e non bastano certo sette giorni a cambiarli; avanti per la nostra strada, poi sarà il campo a dirci se stiamo facendo bene o no, ma questo è un gruppo che da sempre il 100% e quando si lavora con serietà, fiducia e coscienza, le vittorie arrivano.

Granoche? Ragazzo straordinario, anche nei momenti difficili si è sempre impegnato e non ha mai mollato, ed ora sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto in silenzio nei mesi scorsi; la Società lo ha acquistato per i gol e lui sta rispettando le attese, è un grande uomo squadra, lotta su tutti i palloni, così come devono fare tutti i calciatori dello Spezia.

Giannetti? E’ arrivato con un problema fisico, lo stiamo recuperando, ma ha bisogno del tempo necessario; Migliore da valutare, dobbiamo capire se rischiarlo o no, mentre Piu sarà squalificato, ma rientra Fabbrini.

Fino al 31 marzo non dobbiamo guardare la classifica, soltanto dopo potremo alzare la testa e cercare di essere bravi ad interpretare la volata finale”.