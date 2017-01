Spezia, Aquile in vacanza fino all’Epifania

LA SPEZIA 31 DIC. Archiviata con un pareggio l’ultima sfida del 2016, le Aquile potranno ora godere di un periodo di break davvero provvidenziale dopo le fatiche di dicembre, vista la ripresa del torneo fissata per la seconda metà di gennaio.

Le Aquile torneranno a lavorare sul terreno del C.S. “Comunale” di Follo il 7 gennaio, in vista dell’impegno valido per gli Ottavi di TIM Cup in programma a Napoli tre giorni dopo, mentre il primo impegno in campionato è in programma per domenica 22 gennaio, sempre in Campania, ma allo stadio “Arechi” di Salerno. Un pò di riposo dunque dopo l’ultimo pareggio conquistato.