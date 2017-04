Spezia, anticipi e posticipi del campionato di serie B

LA SPEZIA 13 APR. Resi gli ultimi anticipi e posticipi del campionato 2016-2017, ovvero quelli relativi alle 18a, 19a e 20a giornata di campionato, con le Aquile che, in occasione della 19a giornata di ritorno, saranno impegnate in casa del Perugia alle 20:30 di venerdì 05 maggio, anzichè sabato 06 maggio alle 15:00 come inizialmente previsto.

L’ultima giornata, così come deciso a suo tempo dall’Assemblea dei presidenti e come accade anche in Serie A Tim, si disputerà con le partite in contemporanea nel caso si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.

ANTICIPI E POSTICIPI Campionato Serie B ConTe.it 2016/2017:

18a GIORNATA DI RITORNO

Domenica 30 aprile 2017 ore 17.30 NOVARA – BRESCIA





Lunedì 1 maggio 2017 ore 12.30 BENEVENTO – AVELLINO

Lunedì 1 maggio 2017 ore 15.00 H. VERONA – VICENZA *

Lunedì 1 maggio 2017 ore 20.30 SALERNITANA – FROSINONE

19a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 5 maggio 2017 ore 20.30 PERUGIA – SPEZIA

Domenica 7 maggio 2017 ore 17.30 SPAL – PRO VERCELLI

Lunedì 8 maggio 2017 ore 20.30 PISA – CITTADELLA

20a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 12 maggio 2017 ore 20.30 BARI – ASCOLI

Sabato 13 maggio 2017 ore 18.00 TRAPANI – CESENA

