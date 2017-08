Spezia, abbonamenti: quota 3200 tessere vendute

SPEZIA 14 AGO. Dopo la chiusura per il Ferragosto, riparte mercoledì 16 agosto la fase libera della Campagna Abbonamenti delle Aquile per l’imminente stagione 2017-18.

I locali biglietteria del C.S. “Bruno Ferdeghini” (ingresso via Sarzana) saranno aperti a partire dalle ore 17:00 fino alle 20:00, così anche giovedì e venerdì; sabato invece apertura mattutina con sportelli disponibili dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Al momento sono 3216 le tessere sottoscritte con ancora 20 giorni prima della prima sfida casalinga in programma per le Aquile domenica 3 settembre al ‘Picco’ in serale contro il Carpi. Un numero di tutto rispetto destinato ancora a crescere e testimonianza del calore del pubblico spezzino.