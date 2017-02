Spezia, 83enne uccide la moglie 79enne durante una lite

LA SPEZIA. 15 FEB. Ha ucciso la moglie dopo una lite per problemi economici, poi si è costituito ai carabinieri. E’ quanto è successo questa mattina a La Spezia nel quartiere Rebocco; a compiere l’uxoricidio un uomo di 83 anni, mentre la moglie ne aveva 79.

La coppia ha incominciato a litigare questa mattina mentre facevano colazione in casa. Sul posto era state sentite delle urla, poi era arrivata un’ambulanza con i sanitari ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e della Compagnia della Spezia.

Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno. L’uxoricidio è avvenuto in un appartamento di una palazzina di tre piani, in via Raffaele Rossetti, adiacente alla linea ferroviaria tirrenica.