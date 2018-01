Spezia, 7-1 nell’amichevole contro la Primavera

Lo Spezia di mister Gallo chiude la prima settimana di lavoro in vista della ripresa del campionato (in programma il 20 gennaio, alle ore 18:00 contro la capolista Palermo) disputando una partita d’allenamento contro la formazione Primavera guidata da mister Corallo.

Sotto uno splendido sole, davanti ai numerosi tifosi accorsi a salutare i loro ragazzi, il tecnico di Bollate ha potuto dare minuti nelle gambe ai suoi ragazzi anche in considerazione dei carichi di lavoro di questi giorni.

Il galoppo è piacevole, i ragazzi di mister Corallo non sfigurano e ci provano subito con Capelli A. il cui tentativo in rovesciata termina di poco fuori; stessa sorte per la conclusione da fuori di Benedetti. Al 25′ arriva il vantaggio firmato da Marilungo che di testa, su cross da destra di De Col, infila l’incrocio; passano due minuti e Augello, da sinistra, trova la testa di Granoche che raddoppia. Al 40′ arriva la terza rete firmata Soleri che non lascia scampo a Manfredini schierato a difesa della porta dei Primavera.

In apertura di ripresa subito in gol Ammari prima che Gilardino si scateni cogliendo prima il palo e poi mandando alto di un soffio. La Primavera onora l’impegno andando a segno con Suleiman che parte in velocità e infila Bassi in solitaria. Ancora Gilardino con una girata imperiosa, esalta i riflessi di Desjardin che si ripete alla mezz’ora neutralizzando un’inzuccata di Terzi sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 35′, dopo un fallo in area su Forte, quinto centro dei bianchi con Gilardino che, dal dischetto, spiazza il portiere avversario. In chiusura ancora Ammari di potenza infila Desjardin prima degli applausi finali.





Domani, domenica, i bianchi riposeranno; appuntamento a lunedì pomeriggio (ore 14:30) a Follo per la ripresa.

SPEZIA 1°t: DI GENNARO, DE COL, CAPELLI D., CECCARONI, AUGELLO, JUANDE, GIORGI, PESSINA, SOLERI, MARILUNGO, GRANOCHE

SPEZIA 2°t: BASSI, MAGGIORE, GIANI, TERZI, LOPEZ, BOLZONI, GIORGI (25’st AUGELLO), PESSINA, AMMARI, FORTE, GILARDINO

SPEZIA PRIMAVERA: MANFREDINI, CANDELA, GIULIANI, MARINARI, CORBO, MARTORELLI, FIGOLI, BENEDETTI, CAPELLI A., MULATTIERI, VATTERONI

(entrati nel corso del match: DESJARDINS, CERRETTI, CASTAGNARO, MILANI, AWUA, TREGROSSO, CERCHI, SCARLINO, LEPRI, SULEIMAN)

All. R. CORALLO

Marcatori: Marilungo, Granoche, Soleri, Ammari (2), Gilardino rig.; Suleiman (Prim)