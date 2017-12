Spezia, 2017 in archivio dopo il pari di Parma

Con il pareggio di Parma, lo Spezia di mister Gallo ha chiuso a quota 30 punti il girone di andata.

Le Aquile sono tornate in campo questa mattina a Follo per l’ultima seduta di lavoro del 2017: chi è sceso in campo contro i ducali ha sostenuto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un galoppo d’allenamento insieme con i fratelli minori della Primavera guidata da mister Corallo (vantaggio di Andrea Capelli, pari e raddoppio firmato da Francesco Forte).

Le Aquile torneranno a lavorare sul terreno del C.S. “Comunale” di Follo l’8 gennaio, in vista del primo impegno in campionato del 2018 in programma al ‘Picco’ sabato 20 gennaio, alle ore 18:00 contro il Palermo.