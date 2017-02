LA SPEZIA. 12 FEB. Impiegata in Poste Italiane, coniugata, diplomata ragioniera all’Istituto “Da Passano” e fedelissima di Beppe Grillo, ma spiega che il “il mio maggiore successo è mio figlio figlio”. Donatella Turco, 55 anni, è la candidata a sindaco del M5S per le elezioni amministrative che si terranno nella primavera 2017 a La Spezia.

La neocandidata è stata scelta con 29 voti su 43 alle “comunarie” pentastellate. Gli attivisti in lizza erano quattro. Nel M5S lo scorso anno era stato individuato “per acclamazione” come candidato sindaco Marco Grondacci, giurista ambientale. Una scelta che fu poi bocciata dal blog di Grillo, attraverso un post scriptum, perché Grondacci aveva già avuto in passato esperienze politiche a La Spezia.