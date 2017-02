Spese pazze, nel mirino anche Monteleone, Patrone, Morelli e Vasconi

GENOVA. 28 FEB. Riguardo l’inchiesta sulle cosiddette spese pazze dei gruppi consiliari della Regione Liguria, la procura della Corte dei Conti della Liguria, riguardo i primi 5 mesi del 2010, ha citato in giudizio Rosario Monteleone e Luigi Patrone ex Udc, chiedendo un risarcimento di oltre 42 mila euro.

A Cristina Morelli e Carlo Vasconi ex Verdi viene contestato un danno erariale di oltre 34 mila euro.

Dalle indagini svolte dalla procura della Corte dei Corti sono emerse numerose spese private, come abbonamenti al treno o spese telefoniche fatte passare come spese per il gruppo consiliare o ancora richieste di rimborso non intestate ai consiglieri regionali ma riportanti l’indicazione dei domicili privati, o ancora spese non supportate da idonea documentazione per taxi, viaggi o convegni.

Sotto la lente della magistratura sono finite le spese per i taxi, rimborsate anche se le pezze giustificative non riportavano il nominativo del fruitore, o cene per venti persone oltre ad aperitivi, spese di pasticceria e cesti natalizi e pasquali non riconducibili all’attività del gruppo.

Per i quattro ex consiglieri regionali, la procura contabile chiede un risarcimento danno complessivo di oltre 76 mila euro.