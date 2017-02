GENOVA. 8 FEB. Inchiesta Spese pazze in Regione 2008-2010. La procura genovese oggi ha chiesto il rinvio a giudizio per una dozzina di indagati, tra ex ed attuali consiglieri regionali, per le spese sostenute con i soldi erogati dall’ente regionale ligure. Ora la richiesta dovrà essere valutata dal gup.

I reati contestati, a vario titolo, sono peculato e falso. I politici, per i quali il pm ha chiesto il processo, sono l’ex governatore ligure Sandro Biasotti, Nicola Abbundo, Angelo Barbero, Tirreno Bianchi, Fabio Broglia, Francesco Bruzzone (attuale presidente del consiglio regionale), Giovanni Macchiavello, Matteo Marcenaro, Rosario Monteleone, Carmen Patrizia Muratore, Luigi Patrone e Giovanni Battista Pittaluga. Inoltre, nella lista del pm c’è anche l’attuale sindaco di Zoagli Franco Rocca (eletto con la lista civica Vivere Zoagli).

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero usato dei fondi pubblici, erogati per finalità istituzionali, per spese definite private. Le cifre contestate vanno da 20mila a 100mila euro e sarebbero state usate per viaggi, taxi, cene, libri e consulenze.

Gli indagati, invece, sostengono che si è trattato di spese per svolgere l’attività politica. L’inchiesta era nata dalle segnalazioni della Corte dei conti, che aveva riscontrato delle presunte irregolarità contabili.