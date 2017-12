Spese pazze, Bianchi (Comunisti) e Muratore (IdV) salvati da prescrizione

Inchiesta Spese pazze in Regione Liguria. I giudici della Corte dei Conti della Liguria oggi hanno dichiarato prescritte le richieste risarcitorie, per gli ex consiglieri Tirreno Bianchi (Comunisti Italiani-Sinistra Arcobaleno) e Carmen Patrizia Muratore (Italia dei Valori).

Il periodo preso in considerazione dalla magistratura contabile riguardava i rendiconti delle le spese effettuate nei primi cinque mesi del 2010.

A Tirreno Bianchi la procura contestava un danno di oltre 11 mila euro. A Carmen Patrizia Muratore di quasi 23 mila euro.





Dalle indagini erano emerse numerose presunte spese private, come pranzi o cene, rimborso per spese varie non supportate da idonea documentazione.

Secondo l’accusa, per molte spese era “rimasta indimostrata l’inerenza rispetto al mandato consiliare”.

Tuttavia, per i giudici della Corte dei Conti la richiesta risarcitoria è stata fatta tardivamente ed è quindi scattata la prescrizione.