Spazzatrice compie volo di 30 metri e piomba su giardino a Staglieno | Foto

Ferito un 34enne alla guida di un mezzo Amiu, che è stato trasportato al San Martino. Il grave incidente è avvenuto questa notte poco dopo le 24.

Il dipendente dell’azienda partecipata dal Comune era alla guida della spazzatrice in via Montaldo quando ha perso il controllo e ha sfondato una ringhiera della strada, travolgendo una Fiat Punto posteggiata.

Poi ha compiuto un volo di 30 metri, finendo la sua corsa in un giardino di un alloggio di salita Meloni e quindi nella sottostante terrazza, trascinando anche l’auto.

Il mezzo è rimasto in moto e il conducente, Matteo Burlando, 34 anni, residente in Valbisagno, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della spazzatrice. Avrebbe riferito di avere perso il controllo all’improvviso. In quel momento nella zona stava piovendo e l’asfalto era viscido, ma non si esclude il guasto meccanico.

Il ferito è stato soccorso da vigili del fuoco e medici del 118 e trasportato all’ospedale San Martino.

Stamane sono proseguite le operazioni di rimozione della spazzatrice Amiu con l’ausilio dell’autogru dei Vigili dl fuoco e quelle di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale.