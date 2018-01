Spaventoso rogo circoscritto, ma scuole chiuse nella zona di Cairo Montenotte

Il rogo alla FG Riciclaggi di Bragno, nel Comune di Cairo Montenotte, è stato circoscritto dopo ore di lavoro e quindi domato dai vigili del fuoco all’alba di oggi.

Stamane proseguono le operazioni di bonifica e c’è ancora un fumo denso in zona.

I sindaci dei Comuni delle’entroterra savonese hanno invitato a adottare una serie di precauzioni. Le scuole resteranno chiuse oggi a Cosseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo. Hanno poi raccomandato di evitare di esporsi a fumi e polveri.





In corso le analisi di impatto ambientale da parte di Arpal.

Inoltre, i vigili del fuoco insieme ai carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire le esatte cause dello spaventoso rogo. Non si esclude l’origine dolosa.