GENOVA. 4 MAR. Arresto della polizia di un marocchino di 30 anni, regolare in Italia, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’arresto giunge al termine di un’attività d’indagine condotta da agenti del Commissariato Centro, che ha monitorato a lungo i movimenti dell’uomo, più volte segnalato dai residenti della zona.

In particolare, gli agenti hanno potuto constatare come l’uomo ricevesse le ordinazioni di hashish, spesso telefonicamente, presso il proprio market in Via della Maddalena, posto accanto all’asilo nido comunale.

Le attività d’osservazione hanno inoltre consentito di individuare il nascondiglio dello stupefacente in uno stabile di Vico Galera, dove il 30enne spesso entrava prima di dirigersi verso gli acquirenti, o dove si riforniva di “merce” che poi nascondeva in una finestra di Vico Salvaghi o di Vico Gattagà, in attesa di ordinazioni.

Ieri pomeriggio c’è stato il bliz dei poliziotti con gli agenti che hanno documentato due cessioni di stupefacente, una delle quali proprio davanti alle finestre dell’asilo ancora aperto, ma hanno atteso che l’uomo si accingesse ad entrare nello stabile di Vico Galera per chiudere il vicolo e aspettarne l’uscita.

Quando il pusher è uscito, è scattato l’arresto. A nulla è valsa la violenta resistenza opposta dal marocchino, che ha ripetutamente spintonato e colpito i poliziotti, due dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari con prognosi di 3 e 5 giorni, né il tentativo di una prostituta marocchina di 35 anni, ferma nel vicolo che, accortasi degli agenti, ha iniziato a cantare ad alta voce per avvisare l’uomo.

L’arrestato portava con sé 4 tavolette d’hashish, del peso di circa 4 etti, mentre altre 3 tavolette da circa 3 etti sono state trovate in un buco nel controsoffitto del vano scale.

Altri 50 grammi d’hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, sono state rinvenute nella finestra di Vico Salvaghi. Sequestrati inoltre il telefono cellulare e circa 300 euro in contanti.

Per l’arrestato, breve è stato il cammino da Vico Galera al carcere di Marassi, a cui è stato associato.