GENOVA. 31 MAR. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, dopo accurate ricerche, coadiuvati nella fase esecutiva dai colleghi della Stazione Carabinieri di Milano Gratosoglio, poiché localizzati in quel centro dell’hinterland del capoluogo lombardo, hanno tratto in arresto due fratelli marocchini, di 27 e di 28 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, poiché avevano in pendenza un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello genovese.

I due spacciatori devono scontare rispettivamente una pena detentiva di 4 anni, 1 mese e 19 giorni più 50mila euro di multa e di 3 anni 2 mesi e 9 giorni di reclusione più 50mila euro di multa, per reati continuati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Genova, Ventimiglia ed altre località tra l’ottobre del 2012 e marzo del 2013. Dopo le formalità sono stati rinchiusi nel carcere milanese di San Vittore.