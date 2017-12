Spacciatore genovese trovato in via Geirato con oltre 5 chili di marijuana

Ennesimo colpo assestato dalla Polizia al traffico delle sostanze stupefacenti a Genova.

Nei giorni scorsi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio di droga intrapresa a Molassana da un 33enne genovese con diversi precedenti specifici.

Ieri, dopo la perquisizione al domicilio del giovane, i poliziotti hanno trovato 5,2 chili di marijuana nascosti all’interno di una valigia, tre bilancini di precisione, 645 euro in banconote di piccolo taglio, una macchina per il sottovuoto e vario materiale per il confezionamento.





Il genovese è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e rinchiuso nel carcere di Pontedecimo.