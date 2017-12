Spaccia sotto le finestre dell’asilo, marocchino arrestato

La polizia ieri ha arrestato in vico Rosa, nel Centro storico genovese, un 49enne marocchino pregiudicato, sorpreso mentre spacciava droga in prossimità di una scuola materna e di una comunità giovanile.

Gli agenti del Commissariato Centro nel pomeriggio avevano predisposto i controlli antidroga con un appostamento in Via della Maddalena, nei pressi dell’asilo nido e del centro di aggregazione giovanile della parrocchia della Maddalena.

Gli investigatori hanno così individuato lo straniero, conosciuto per essere stato segnalato recentemente per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, camminare in via della Maddalena per poi posizionarsi davanti alle finestre della scuola per l’infanzia.





Di lì a breve è stato avvicinato da due giovani, ai quali ha ceduto qualcosa ricevendo in cambio del denaro.

A quel punto, è scattato il blitz. I poliziotti prima hanno fermato i clienti, sequestrando una dose di hashish, e successivamente il pusher, al quale hanno sequestrato ulteriori 4 pezzi della medesima sostanza e il denaro fin lì intascato.