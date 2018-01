Sottoripa, ovuli di cocaina in bocca: arrestato migrante irregolare del Gabon

Centro storico genovese, spaccio di droga e arresti continuano. La notte scorsa gli agenti delle volanti, durante un servizio di controllo e prevenzione, hanno fermato alcuni stranieri nella zona di Sottoripa.

Un giovane del Gabon ha mostrato segni di nervosismo e dopo qualche istante è scappato via. I poliziotti lo hanno inseguito fino in piazza Portello, dove l’immigrato ha picchiato uno degli agenti per divincolarsi e proseguire la fuga.

A seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 ovuli di cocaina (4 grammi) che custodiva in bocca e circa 250 euro in contanti.





Il migrante di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente ferito ha riportato alcuni giorni di prognosi.