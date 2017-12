Sottoripa, gli stranieri picchiano le vecchine: 80enne salvata da autista Amt eroe

Sottoripa in mano a loro e terra di nessuno. Ora gli stranieri aggrediscono con violenza pure le vecchine genovesi. Una pensionata di 80 anni è stata inseguita e gettata a terra con violenza a scopo di rapina.

L’inquietante episodio è avvenuto l’altro giorno a due passi dall’attrazione turistica dell’Acquario di Genova.

Poteva andarle peggio, ma per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine. Perché la pensionata è stata salvata in tempo da un autista Amt eroe che stava prestando servizio sulla linea 1 ed è intervenuto per difenderla.





Il figlio dell’anziana picchiata dagli stranieri ha così deciso di ringraziare pubblicamente il dipendente di Amt, affiggendo dei manifestini in pubblico: “Gesto eroico d’altri tempi”.

La storia ha fatto il giro della rete. Sui social network è scattata la solidarietà alla pensionata ed è arrivato un mare di ringraziamenti e la stima del popolo del web per l’autista del mezzo pubblico.

“Ho appena terminato la telefonata con l’autista dell’AMT di Genova – ha confermato ieri sera il consigliere comunale Maurizio Amorfini (Lega) – che con il suo gesto eroico ha salvato una donna anziana di 80 anni dal pestaggio di 2 balordi stranieri, una grande persona che ho voluto ringraziare personalmente cittadini così hanno tutta la mia stima”.