Sospesa autorizzazione vendita a bar di via Prè

GENOVA. 1 MAR. E’ stata sospesa l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ad un bar di via Prè.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ai numerosi controlli effettuati dagli del Commissariato Prè, in risposta anche alle segnalazioni dei residenti e alle richieste di intervento ricevute negli ultimi mesi, che hanno fatto emergere che il locale è un punto di riferimento di attività illecite e ritrovo abituale di soggetti di diverse nazionalità, pregiudicati con gravi reati a carico.

In particolare, lo scorso 25 febbraio, durante un controllo di polizia all’interno dell’esercizio commerciale, un avventore ha violentemente aggredito due agenti per evitare di farsi scoprire in possesso di numerose dosi di cocaina pronta alla vendita.

L’uomo è stato arrestato; i due poliziotti hanno riportato lesioni guaribili in dieci e quindici giorni.