Solidarietà, a Nervi c’è La Spiga dal cuore grande così

GENOVA. 22 GEN. Fra i tanti concreti gesti di solidarietà dei genovesi, c’è anche quello dei dipendenti del ristorante pizzeria “La Spiga” di Nervi, che hanno raccolto le mance dei clienti e le hanno donate ai terremotati del Centro Italia.

Lo staff dal cuore grande così si è tolto dalle tasche 1000 euro e ha dato il contributo all’associazione “Io non crollo” di Camerino, ossia la città di Fabio Micarelli (collaboratore dell’allenatore della Samp Marco Giampaolo) colpita dal terremoto. In cambio, hanno ricevuto una simpatica maglietta che è stata esposta in una cornice appesa sui muri del locale insieme a quella degli “Angeli del fango” genovesi, già sostenuti al tempo dell’alluvione da tutta “La Spiga”.