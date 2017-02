Sole e caldo a Genova, in spiaggia primi temerari in costume

GENOVA. 26 FEB. E’ stato un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature miti, quello che sta volgendo al termine nel capoluogo ligure. Cielo sereno, di un blu abbagliante, sole caldo e assenza di vento, hanno spinto gran parte dei genovesi a riversarsi sul lungomare e ad approfittare delle splendide giornate di ieri sabato 25 ed oggi, domenica 26 febbraio 2017, per una passeggiata rilassante, sia a piedi che in bicicletta, oltre che con pattini, monopattini e quant’altro.

Così, come già era accaduto 3 settimane fa, anche oggi in particolare Corso Italia si presentava affollata di gente, con l’immancabile camper che affitta biciclette e pattini quasi ‘sold out’, e, questa volta, visto il periodo di Carnevale in corso, moltissimi bimbi mascherati che lanciavano coriandoli e stelle filanti.

In particolare però, una buona fetta di cittadini, in preda ad un’irrefrenabile voglia d’estate, hanno già cominciato a cedere al richiamo della tintarella, affollando scogli e spiagge (nella FOTO quella di Boccadasse alle 15 di oggi) per godere dei raggi di un sole, oggi, particolarmente generoso e caldo. Caldo al punto che, soprattutto sugli scogli di Boccadasse sotto la chiesa e in zona Punta Vagno, sono stati avvistati i primi ‘intrepidi’ che hanno osato il costume da bagno. E si è trattato soprattutto di donne, che hanno sfoggiato i primissimi bikini della stagione, seppur solo per un tempo limitato all’ora di pranzo, quando il sole è più caldo. Non sono mancati però neanche gli uomini a torso nudo che, armati di cellulare, non hanno resistito alla tentazione di scattarsi un selfie. Per poi, probabilmente, inviarlo ad amici residenti in altre località d’Italia che, purtroppo per loro, non hanno queste fortunate possibilità.

M.F.