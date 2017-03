GENOVA. 3 MAR. Mercoledì 8 marzo alle ore 18.30 riprendono gli eventi al Museo dell’Accademia Ligustica con “I sensi d’oriente”, un nuovo format multidisciplinare per rivivere, attraverso la Musica, la Letteratura, il Cinema, l’Arte e la degustazione, la scoperta dell’oriente da parte dell’uomo europeo. Il nuovo programma di primavera offerto dagli Amici dell’Accademia Ligustica prevede una lunga rassegna di eventi e di esperienze: dal multidisciplinare I sensi d’oriente al nuovo ciclo di eventi intitolato Incontri danteschi, gli eventi continueranno con il ciclo Spunti di musica nel Cinema promosso assieme all’Associazione Teatro Carlo Felice, non dimenticando il Corso di formazione per i volontari con quattro appuntamenti gratuiti dedicati al linguaggio nell’Arte.

Questo primo mercoledì sarà dedicato al Sogno, agli stereotipi e alle fantasticherie nate pensando a queste terre lontane, spesso del tutto distanti da quelle reali.

Darà avvio alla serata Maurizio Romanengo, storico dell’Arte, che immergerà lo spettatore in un viaggio tra immaginazioni esotiche. Il testimone sarà poi ceduto a Enrico Parodi, professore di letteratura, che tra testi di prosa e poesie racconterà di luoghi fantastici, a volte felici, vagheggiati come speranza ed esempio per l’occidente.

Il tutto sarà immerso in un clima musicale creato appositamente dal pianista Dario Bonuccelli che terminerà la serata con un concerto a tema. Michel Paquier, maitre pâtissier della pasticceria Douce, avrà infine il compito ardito di far degustare sapori del passato di un oriente solo immaginato.

La donazione minima per l’evento devoluta per le attività di valorizzazione del Museo è di 15€ (degustazione compresa) mentre il carnet per i tre appuntamenti è di 35€. Per info e prenotazioni (vivamente consigliate): info@amiciaccademia.com.