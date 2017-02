Societa Economica: “Le correzioni” di Jonathan Franzen

CHIAVARI 21 FEB. Venerdì, 24 febbraio, alle ore 17.30 presso la Sala Presidenziale Enrico Rovegno presenterà il romanzo “Le correzioni” (The corrections) di Jonathan Franzen. Secondo appuntamento con “Le letture del Bibliotecario” fortunata rassegna culturale a cura di Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica in via Raschieri 15 Chiavari.

«E’ il libro del 2001, pubblicato in Italia da Einaudi l’anno successivo, che ha fatto conoscere nel mondo questa nuova “stella” del panorama letterario americano ‒ anticipa il Bibliotecario ‒ non è il suo primo romanzo, anche se spesso viene presentato come tale, ma finora a mio giudizio sicuramente è il migliore anche rispetto a quelli che lo hanno seguito, cioè “Freedom” e “Purity”. Numerose sono le opere che gli scrittori americani hanno dedicato al tema della famiglia nella seconda metà del secolo scorso (fra tutti ricorderei almeno “Coppie” di J. Updike e “Pastorale americana” di P. Roth).

Fra i libri importanti “di inizio millennio” (secondo il programma che mi sono assegnato per quest’anno) non ho dubbi che questo di Franzen abbia un suo notevole rilievo. Cercherò di raccontarlo più che altro leggendo alcuni passi chiave, che mettano in luce il carattere dei personaggi, lo spaccato sociale che l’autore ci presenta, la sua visione del mondo.» La partecipazione all’incontro è libera. ABov.