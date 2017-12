Smottamenti strade Barbagelata e Bocco: senso unico alternato

Sulla strada della Val d’Aveto in Val Fontanabuona è stato segnalato uno smottamento in località Priosa. A causa delle piogge di ieri si sono verificati degli smottamenti con il servizio viabilità di Città metropolitana di Genova che è intervenuto su strade di propria competenza, in particolare sulla Sp 56 di Barbagelata, in località Priosa.

Sul posto è stata posta segnaletica per uno smottamento del manto stradale, sulla Sp 32 del Bocco, al km 3, dove è stato predisposto un senso unico alternato per un movimento franoso da monte.