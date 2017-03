Slow Fish 2017, 100 delegati a Genova in cerca di ospitalità

GENOVA. 15 MAR. Arriveranno a Genova dai cinque continenti per confrontarsi, incontrarsi, riabbracciarsi e costruire solide reti che vanno al di là delle differenze linguistiche e culturali.

Sono i delegati della rete di Terra Madre, che ogni due anni, come di consueto, si danno appuntamento a Slow Fish, la manifestazione organizzata dall’associazione Slow Food Italia e dalla Regione Liguria al Porto Antico, dal 18 al 21 maggio.

Anche quest’anno le famiglie genovesi potranno rinnovare la loro ospitalità e aprire le porte delle loro case a questi moderni eroi del mare.

Lidér Gòngora Farìas viene dall’Isola Muisne, in Ecuador, dove lavora con i pescatori e le donne raccoglitrici di molluschi e granchi.

Dopo aver studiato all’estero, Lidér ha deciso di tornare a casa per sostenere le comunità locali a difendere l’ambiente e le loro tradizioni. Da anni infatti Lidér e i pescatori locali lottano contro la devastazione delle multinazionali che distruggono le foreste di mangrovie per lasciare spazio agli allevamenti di gamberetti, impoverendo un habitat naturale fondamentale per mantenere gli equilibri ambientali della costa.

«Venire a Slow Fish è importantissimo per confrontarmi e parlare dei problemi con altri pescatori e giovani provenienti da tutto il mondo. Solo così possiamo denunciare ciò che succede e lottare insieme per proteggere i nostri mari e il nostro pianeta». Storia a cui fa eco Zied Ezzedine, giovane pescatore tunisino, figlio e nipote di pescatori. Zied ha deciso di continuare la sua attività praticando la charfia, antica tecnica di pesca sostenibile vecchia di secoli. «Con la nostra cooperativa riusciamo a vendere tutto il nostro pescato autonomamente e direttamente nei mercati regionali e a proteggere meglio i nostri siti per evitare che i grandi pescherecci distruggano le nostre trappole con le reti a strascico. Sulla terraferma, invece, i soci della cooperativa coltivano prodotti per sé e per i mercati locali, portando avanti le nostre tradizioni millenarie. A Slow Fish discuteremo con le altre comunità per imparare metodi nuovi e diffondere le nostre buone pratiche».

Lidér e Zied sono solo due dei 100 delegati della rete di Terra Madre provenienti da tutto il mondo che potrete incontrare alla prossima edizione di Slow Fish.

Forti dell’esperienza di Terra Madre Salone del Gusto, già dal 2015 i delegati sono ospitati dalle famiglie genovesi, instaurando legami che travalicano i giorni dell’evento dando vita a veri e propri gemellaggi e solidi rapporti di amicizia tra le Città di Terra Madre e le comunità ospitanti. Vivere in famiglia costituisce un momento di arricchimento culturale e sociale non solo per i delegati ma anche per chi ospita, che ha così la possibilità di confrontarsi con realtà lontane e spesso poco conosciute, come ci racconta Chiara Meta, giovane ragazza genovese che per la seconda edizione apre le porte della sua «casa internazionale», come ama definirla. «In casa siamo tre ragazze, da sempre la nostra porta è aperta ad amici e conoscenti di qualsiasi continente, per questo non ho esitato ad aderire alla meravigliosa iniziativa di Slow Food», racconta. «Io stessa, nei miei molti viaggi, sono sempre stata ospitata da persone meravigliose con cui ho stretto legami indissolubili, il tutto sta solamente nel lasciarsi andare e avere fiducia nell’altro, solo così si possono abbattere barriere e pregiudizi». Anche quest’anno Chiara ospiterà due o tre delegati della rete di Terra Madre: «io e mia sorella possiamo dormire insieme, così potremo accogliere una persona in più!», continua con entusiasmo. «Spero davvero molti genovesi aprano le loro porte, vi assicuro che è un’esperienza senza eguali che vi riempirà il cuore!».

Per dare la propria disponibilità a ospitare un delegato di Terra Madre scrivere a: ospitalita@slowfood.it – 0172 419603