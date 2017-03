GENOVA. 29 MAR. “Senza una proroga della legge regionale contro il gioco legale d’azzardo chiuderebbero tutte le aziende liguri del settore, mettendo a rischio mille posti di lavoro diretti. Senza contare tabaccherie e vari esercizi commerciali”.

Il rappresentante dei gestori delle sale gioco liguri, Marco Filippini, ha replicato così alla cinquantina di contestatori “No slot” che stamane hanno protestato in consiglio regionale. Nella platea del pubblico in via Fieschi, un’altra cinquantina di sostenitori, lavoratori e piccoli imprenditori sono intervenuti a favore della proroga di un anno dell’entrata in vigore della legge sulle slot, proposta da Toti e Rixi per aprire un tavolo di confronto e tutelare l’occupazione “senza dimenticare i problemi derivanti dai casi di ludopatia”

“Il distanziometro previsto dalla legge – ha aggiunto Filippini – non permette la sopravvivenza delle slot sul territorio ligure, un dato di fatto, già accertato dai Comuni. Non rimarrebbe il gioco legale sul territorio. Il gioco regolamentato dallo Stato verrebbe quindi cancellato lasciando spazio all’illegalità. Noi vendiamo gioco legale da ben 15 anni, la legalità non può essere cancellata dal territorio ligure”. Ieri gli operatori del gioco legale avevano incassato anche il sostegno della Confesercenti Liguria.