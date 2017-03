Slot e ‘ndrangheta, Toti a Pd e M5S: non si può fare di tutta l’erba un fascio

GENOVA. 15 MAR. “Mi chiedo come le opposizioni si permettano di dare dei ladri e dei delinquenti a migliaia di esercenti liguri dove le famiglie giocano al totocalcio o al superenalotto. Le mele marce devono pagare, i tanti che lavorano tra le strettoie burocratiche più pesanti d’Europa, no di certo”.

Il governatore ligure Giovanni Toti poco fa ha replicato così al duro attacco sferrato oggi dai consiglieri dei gruppi regionali del Pd e del M5S, che alla luce del blitz anti ‘ndrangheta della polizia nel Tigullio, hanno chiesto ancora una volta di applicare la legge regionale sul gioco d’azzardo senza concedere proroghe.

“I tabaccai e baristi liguri – ha spiegato Toti – non sono una grande associazione a delinquere e non mi sembra una generalizzazione degna di un partito serio, è giusto che chi è colpevole paghi ma fare di tutta l’erba un fascio, è sbagliato”.

Ieri Toti aveva ribadito la sua posizione sull’argomento: “Non ci si può accanire contro i piccoli esercizi o il bar di paese che svolgono un servizio per tanti cittadini. Fare di tutta l’erba un fascio è solo populista, ideologico e approssimativo. Serve aprire un ampio confronto con tutte le categorie, comprese le associazioni che combattono contro una grave forma di patologia come la ludopatia, ma non si devono creare ulteriori problemi su un tessuto economico già lacerato”.