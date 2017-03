GENOVA. 15 MAR. “Da Toti vergognosa strumentalizzazione di un tema serissimo come l’azzardo e la ludopatia. Attribuire al M5S esternazioni mai pronunciate per un mero scopo propagandistico ed elettorale dimostra la totale carenza di argomenti e proposte concrete per aggredire una vera e propria piaga sociale del nostro tempo”.

E’ la contro replica del gruppo regionale del M5S al governatore Giovanni Toti, finito nel mirino dopo il caso delle slot e del blitz anti ‘ndrangheta della polizia nel Tigullio, che a sua volta aveva replicato all’opposizione spiegando che gli esercenti e i commercianti non sono mica tutti ladri e delinquenti.

“Le parole di Toti sono vergognose – hanno aggiunto i consiglieri regionali del Pd – per giustificare la sua scelta di non applicare la legge sul gioco d’azzardo insulta e diffama il Pd, mettendogli in bocca parola che non ha mai detto. Toti smettila di giocare e comincia a governare seriamente la Regione”.

