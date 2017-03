GENOVA. 15 MAR. “L’operazione anti ‘ndrangheta scattata questa mattina all’alba nel Tigullio ha messo in evidenza, ancora una volta, come la criminalità organizzata utilizzi il gioco d’azzardo per portare avanti i propri affari illeciti. Anche per questo il Gruppo del Pd in Regione Liguria intende continuare la propria battaglia affinché la legge regionale sul gioco d’azzardo venga applicata nei tempi giusti. Non è solo una questione etica, ma riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini liguri”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali del Pd.

“Il maxi-blitz di questa mattina a Lavagna – hanno spiegato i consiglieri regionali del M5S – mette a nudo in modo ormai inequivocabile e cristallino le infiltrazioni della malavita nel sistema dell’azzardo nel nostro paese. Ecco in quali mani finiscono i soldi e le risorse destinate al gioco che Toti e Rixi difendono per mero calcolo elettorale. A meno di 24 ore dalle sparate di Toti, emerge in maniera lampante chi si nasconde davvero dietro le lobby delle slot e i loro reali interessi, ormai radicati da anni nel Tigullio e in tutto il territorio ligure. Un cancro che va estirpato alla radice con leggi chiare e applicate efficacemente e non incentivato con i vergognosi balletti e rinvii messi in atto dalla Regione, di cui alla fine a beneficiare non sono tabaccai ed esercenti onesti ma le organizzazioni criminali e malavitose”.