GENOVA. 27 MAR. Da diversi anni l’Arci si impegna nell’ambito del lavoro in carcere, sviluppando progetti e reti, che favoriscono la realizzazione di azioni dedicate ai detenuti, alla loro vita, “fuori e dentro le mura”.

Nel 2015, ARCI Liguria, proseguendo questo cammino, affronta una nuova sfida, dal respiro europeo e si mette alla guida di Skills for Freedom. Artistic paths to develop the professional skills of prisoners (Percorsi artistici per lo sviluppo di competenze professionali nei detenuti), un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ – KA2 – Settore Educazione Adulti.

Skills, dando per assodata la presenza, la diffusione e la efficacia di attività artistiche, in particolare teatrali, realizzate insieme ai detenuti per facilitarne la permanenza in carcere e favorirne il percorso di riabilitazione, si pone come fine ultimo quelle di facilitare il reinserimento post-pena, nel mercato del lavoro; un obiettivo ambizioso, che persegue attraverso un lavoro di 3 anni, appoggiandosi ad una rete di 10 partner, in 8 paesi.

A metà del proprio ciclo di vita, Skills for Freedom si presenta al pubblico e restituisce gli esiti del lavoro finora svolto, presentando il Quadro europeo delle competenze, trasversali e specifiche, acquisite dai detenuti impegnati nelle attività artistiche e teatrali (Common European framework for the transversal and specific skills developed by prisoners through artistic and theatrical trainings) e introducendo le attività che sono attualmente in corso, nelle carceri di Marassi e Pontedecimo, ad opera di ARCI Genova, ARCI La Spezia e Teatro dell’Ortica e ‘monitorate’ dall’Équipe di Formatori Associati – ÉFA.

L’evento, che avrà luogo nella Sala del Munizioniere a Palazzo Ducale a Genova il prossimo 30 marzo.

Internet: www.skills4freedom.eu