Situazione incendi: Vado, Genova e Sanremo sotto controllo

Ininterroto il lavoro dei vigili del fuoco

SAVONA. 23 GEN. Un grosso incendio era scoppiato ieri pomeriggio sui monti alle spalle di Vado Ligure ed aveva interessato anche Bergeggi.

A causa delle fiamme e dal forte vento che le spingeva, che si avvicinavano pericolosamente alle abitazioni era state evacuate 20 persone.

Per contrastare le fiamme stanno operando da ieri, senza sosta, i vigili del fuoco e le squadre di volontari antincendio boschivo della Protezione Civile di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi, con il supporto delle forze dell’ordine.

Alle prime luci dell’alba sono entrati in azione anche quattro canadair ed un elicottero per spegnere le fiamme attive.

A Genova è stato spento in serata l’incendio che era divampato nel pomeriggio di ieri nella zona di via Padre Semeria, via Puggia e via Dodecaneso e via Flora, nella zone del Forte di San Martino e che ha minacciato le case della zona.

Secondo le prime informazioni il rogo potrebbe essere doloso.

A Sanremo è stato spento e bonificato l’incendio che nella serata di ieri ha interessato la zona compresa tra San Pietro e Verezzo.