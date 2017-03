GENOVA. 23 MAR. A due mesi e mezzo dal voto, previsto in via ufficiosa l’undici giugno, e’ di nuovo caos all’interno del centrosinistra, che si sfilaccia. Sinistra italiana esce dal percorso (indicato perfino dall’ex governatore Claudio Burlando) alla ricerca della costruzione di un’ampia coalizione. L’obiettivo e’ contribuire alla realizzazione di un quarto polo con i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle (Paolo Putti & company).

A far saltare il banco delle alleanze sono stati anche i rappresentanti della cosiddetta “societa’ civile” che, ieri sera, in un duro comunicato, hanno annunciato di non poter che “prendere atto che si chiude, al momento, la speranza di un progetto di coalizione civica” e “il nostro impegno collettivo qui si conclude”.

Tra le firme, quelle di Massimo Bisca (presidente dell’Anpi), Ivano Bosco (segretario della Camera metropolitana del Lavoro), Luca Borzani (presidente della Fondazione Cultura di Palazzo Ducale), Domenico “megu” Chionetti (portavoce della Comunita’ di San Benedetto), Walter Massa e Stefano Kovac (Arci Liguria e Genova) che in questi giorni avevano provato a tenere unite le fila del centrosinistra attraverso una spinta del mondo dell’associazionismo genovese: “Ognuno si assume le proprie responsabilità davanti alla città, così come abbiamo cercato di fare noi in modo pubblico e trasparente in questi giorni. Ogni altra considerazione avremo tempo di esprimerla nei prossimi giorni”.

“Sinistra italiana – ha aggiunto il deputato genovese Stefano Quaranta – si è sottratta ad una discussione di merito sul futuro di Genova. I problemi della città ma anche le opportunità che una nuova fase potrebbero aprire avrebbero richiesto di unire le forze, chiedendo a tutti di non far prevalere personalismi, egoismi e scelte politiche divisive. Chiediamo a questo punto di andare avanti senza più perdere tempo occupandoci della città, raccogliendo idee, competenze e personalità che vogliano lavorare a costruire anziché distruggere. La coalizione di centrosinistra e civica proposta dalle associazioni più rappresentative della città è l’unica possibilità concreta di guardare al futuro. Intendiamo metterci a disposizione e sostenere in modo leale il candidato e la squadra di governo, che tutti insieme ci daremo, dopo aver proposto a tutti i cittadini genovesi di collaborare alla costruzione con le associazioni ed i partiti di un progetto per la rinascita di Genova”.