Sindacato Polizia Municipale: assessora Viscogliosi ci tratta da cerebrolesi

“Siamo giunti alla sottoscrizione del CCDI (Contratto collettivo decentrato integrativo) del Comune di Genova e, come ogni anno, è la fotocopia dell’anno precedente senza modifiche e/o innovazioni. Ma quest’anno qualcosa di diverso è successo”.

Comincia così il comunicato sindacale diffuso oggi dal Diccap (Dipartimento autonomie locali e polizie locali) di Fenal e Sulpm, che denuncia la mancanza di volontà dell’assessora al Personale Arianna Viscogliosi (Direzione Italia) di confrontarsi con la maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori della polizia municipale genovese.

“L’Amministrazione – ha aggiunto la segreteria Diccap-Sulpm – è chiamata a confrontarsi con i 6 soggetti sindacali (RSU, CGIL, CISL, DICCAP, UIL, CSA) e provare a trovare un’intesa su come investire le risorse economiche del personale in modo corretto e trasparente. Siamo sempre convinti che molto spesso a far le cose bene o a farle male ci si impieghi lo stesso tempo e pertanto abbiamo la speranza che almeno si provi a farle bene.





Invece cosa è cambiato quest’anno?

I rappresentanti dell’Amministrazione, che sono retribuiti per sedersi al tavolo delle trattative a differenza di chi, dall’altra parte, utilizza del tempo proprio non avendo neanche le prerogative sindacali ma impegnandosi e facendolo con onestà e abnegazione, hanno deciso di convocare al tavolo le OO.SS. con modalità e tempistiche che hanno impedito la partecipazione di tutti e quindi hanno preferito confrontarsi solo con due sigle (CISL e UIL).

Ricordiamo che le due sigle sono quelle che l’anno scorso, con la vecchia Giunta, aveva sottoscritto il decentrato fotocopia del 2016. Ma non solo, si sono presentati con una proposta e la classica frase: ‘prendere o lasciare!!!’.

Indipendentemente dalle scelte assurde e poco trasparenti ma con l’intento di guardare avanti e avere la speranza che per il futuro le regole minime di correttezza, buona fede e trasparenza possano essere ristabilite nel confronto sindacale, abbiamo richiesto una calendarizzazione fin da adesso delle riunioni che, secondo l’Assessore, dovranno esserci già a gennaio.

Quello che poi ci ha stupito e rattristato sono le parole dell’Assessore al Personale che con autocompiacimento ha espresso grande soddisfazione nell’aver sottoscritto il CCDI con solo due OO.SS. anziché le sei previste e che non rappresentano la maggioranza dei Lavoratori ma, anzi, sono ben distanti dal 51%.

Ma non è finita…..come si suol dire: oltre al danno la beffa!!! Solo per compiacere le due sigle sottoscrittrici, l’Amministrazione ha diviso il CCDI in due parti, stralciando le indennità di responsabilità (art. 17) e facendo credere che fosse un atto unilaterale dell’Amministrazione senza alcuna responsabilità delle 2 OO.SS. e ritenendo, di fatto, i Lavoratori dei poveri celebrolesi.

Infatti le modalità dell’assegnazione delle responsabilità ex art. 17, non solo sono le stesse del decentrato 2016 e sottoscritto sempre e solo da CISL e UIL, ma sono finanziate dal Contratto 2017 e sottoscritto proprio da quelle due sigle che si dichiarano estranee.

Ma che senso ha? Come è possibile non essere d’accordo su un istituto contrattuale e firmarne il pagamento?

Ma l’apoteosi dell’ipocrisia è contenuta nella frase ad effetto dell’Assessore sulle Progressioni Orizzontali: ‘l’Amministrazione si è impegnata, già a partire dal prossimo anno…..’. Premesso che è la stessa della Giunta Doria e quindi se la poteva risparmiare, ma avendo già impegnato le risorse con art. 17 e TPO, con quali risorse intende mantenere la promessa?

Insomma, un po’ più di umiltà e trasparenza non guasterebbe”.